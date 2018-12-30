Tabipler Birliği, CAS çalışanlarının eyleminin askıya alınmasına memnun...

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), CAS şirketi çalışanlarının açlık grevi eylemini herhangi bir can kaybı veya kalıcı bir sağlık sorunu yaşanmadan askıya almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışanların sorunlarına, hukuka uygun şekilde en erken zamanda çözüm bulunması temennisinde bulundu.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut yazılı açıklamasında, CAS şirketinin tasfiyesi sonrası 133 çalışan adına başlatılan açlık grevinin; Başbakan Tufan Erhürman’ın yaptığı açıklama sonrası iyi niyet göstergesi olarak askıya alınmasının kararlaştırıldığına işaret etti.

Gürkut, aralarında çok uzun zamandır CAS çalışanı olan ve gelinen noktada hiçbir suçu bulunmayan emekçilerin açlık eylemini, can kaybı veya kalıcı bir sağlık sorunu yaşanmadan askıya almalarını, sürece müdahil olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Yapılacağı sözü verilen pozitif ayrımcılığın arzu edilen ve mağdur emekçilerin gönlümüzdeki haklarının karşılığı olmamasına rağmen, CAS’ın mevcut yasal durumu karşısında sağlanabilecek hukuka uygun ve ülkemizin olanakları dahilinde bir çözüm olabileceğini, en erken zamanda olumlu adımlar atıldığını görmek istediğimizi bildirir, uygulamada takibini kamuoyu ve CAS eski çalışanları gibi bizim de yapacağımızı belirtmek isteriz.”