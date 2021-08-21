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Tacizcinin sonu cezaevi oldu

Gazimağusa’da umumi bir yolda 15 yaşındaki bir kız çocuğuna “bugün çok daha güzelsin” diyen tacizci cezaevini boyladı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:43
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Tacizcinin sonu cezaevi oldu

09.08.21 tarihinde Gazimağusa’da umumi bir yolda 15 yaşındaki bir kız çocuğuna “bugün çok daha güzelsin” ve devam eden günlerde tanışma teklif ederek cinsel taciz ve genel rahatsızlık suçunu işleyen Emmanuel  Chidera Ani şikayet üzerine 16.08.21 tarihinde tutuklanmış ve 17.08.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı 20.08.21 tarihinde cinsel taciz, genel rahatsızlık ve ikamet izinsiz suçlamalarıyla Gazimağusa kaz mahkemesinde yeniden hükümsüz tutuklu olarak 15 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser,Olguları aktarmak üzere polis memuru Mehmet Uyguner’ i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 09.08.21 tarihinde saat 10.45 raddelerinde Gazimağusa’da umumi bir yolda, 15 yaşındaki kız çocuğuna hitaben “bugün çok daha güzelsin” demek suretiyle cinsel taciz ve genel rahatsızlık suçunu işlediğini, ilerleyen günlerde yine karşılaştığı müşteki kıza bu sefer arkadaşlık teklif ettiğini ancak ret edildiğini söyleyen tanık polis, 16.08.21 tarihinde müşteki kızın annesi ile birlikte araçla seyir halinde iken yolda gördüğü ve tanıdığı zanlıyı polisi aramak suretiyle ihbar ettiğini belirtti.

Zanlının aynı gün tespit edilerek polise celp edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 27.05.21 tarihinde 60 günlük turist vizesi ile KKTC’ye gelen ve vize hitamı olan 27.05.21 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz ikamet etmekte olduğu belirlenen zanlının tutuklandığına değinen tanık polis, 17.08.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini aktardı.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmayan ve aleyhine getirilen suçlamaları ret eden zanlının KKTC’ de yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olması nedeniyle ve serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmasına dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemlerinin tamamlanmasına değin zanlının hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Eser polisin talep ettiği 1 aylık süreyi 15 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının her hâlükârda 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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