Tacizden tutuklandı, evinde hintkeneviri çıktı

Başıbüyük kenevir yetiştirdi
(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da evinde ekili halde dört kök hintkeneviri bitkisi bulunan zanlı Hakan Başıbüyük tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede söz alan zanlı, “Hintkeneviri içmem. Alkol içerim. Lojmandaki Pakistanlı arkadaşlar alkol değil, hinkeneviri ek içelim dediler. Büyüseydi içecektim. Yalanım yok. Özür dilerim” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Son Güncelleme: 29.05.2019 12:56