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Tacizden tutuklandı, evinde hintkeneviri çıktı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:48
Tacizden tutuklandı, evinde hintkeneviri çıktı
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Başıbüyük kenevir yetiştirdi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da evinde ekili halde dört kök hintkeneviri bitkisi bulunan zanlı Hakan Başıbüyük tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, Lefkoşa’da 28.05.2019 tarihinde saat 15.30’da telefonda tacizlik meselesinden tutuklu olan zanlının evinde yapılan aramada dört kök hintkeneviri bitkisi bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Hintkeneviri içmem. Alkol içerim. Lojmandaki Pakistanlı arkadaşlar alkol değil, hinkeneviri ek içelim dediler. Büyüseydi içecektim. Yalanım yok. Özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının tahkikat amaçlı iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 29.05.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriKıbrısHaberTutukluTaciz
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