Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Taçoy: Akdeniz’de Türkiye’siz bir enerji koridoru olamaz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 15:21
Taçoy: Akdeniz’de Türkiye’siz bir enerji koridoru olamaz

Doğu Akdeniz’de olduğu düşünülen gazı boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırmak gerektiğine işaret eden Taçoy, ortaya atılan projelerin pahalı ve rekabet edilemeyecek projeler olduğunun altını çizdi.

Bölgede enerji koridoru için Türkiye’siz bir formülün olmayacağının herkes tarafından bilindiğini ifade eden Taçoy, “Herkesten kendi menfaatleri için değil dünya menfaatleri için formül beklenmektedir. Olaya ekonomik değil siyasi bakıyorlar. Bundan vazgeçmeleri lazım” dedi.

Türk tarafının Doğu Akdeniz’in barış denizi olmasını istediğini ve bu yönde adımlar attığına dikkat çeken Taçoy, “Paylaşımdan, adil yaklaşımdan hareket ettik. Ama Rum komşularımız bunu yapmadı” ifadesini kullandı.

Taçoy, uluslararası şirketleri dikkatli davranmak çağırdığı açıklamasında, “Rumların oyunlarına gelerek, atacakları adımlar kendilerine pahalıya patlar. Kimse, bölgede Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp edemeyecek. Bunu göze almasınlar, bedeli mutlaka ağır olur” dedi.

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevler paniğe neden oldu!
Alevler paniğe neden oldu!
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
Tatar, önce İstanbul, ardından Strazburg’a gidecek
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı
İki polisi yaralayan zanlının cezası açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim