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Taçoy: Bu iş ilk turdan bitecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı devam ediyor.

31 Ekim 2021 Pazar 14:41
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Taçoy: Bu iş ilk turdan bitecek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı devam ediyor. UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak “Seçilme uğruna, kurultay öncesi her türlü oyuna başvuranlar şimdi de tabanı yanıltma adı a uyduruk anket sonuçları ile algı yaratmaya çalışmaktadır” dedi.

Taçoy, kendisinin ilk turdan seçimi kazanacağını belirterek “UBP kazanacak, ülkemiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

Hasan Taçoy’un açıklaması şöyle:

Değerli Ulusal Birlik Partililer;

Sürecin başından bu yöne, sadece ve sadece UBP tabanına ve sizlerin yurt sevgisine güvendim.

Bu ülkenin aydınlık ve çağdaş geleceği bu parti ile mümkün.

Hem geçmişte yaşanan kurultayda, hem bugün içerisinden geçmekte olduğumuz kurultayda hiçbir polemiğe bulaşmadım.

Sadece UBP’nin birlik ve bütünlüğü için çalıştım.

Çekilmek istediğim polemiklerden de uzak durdum.

Seçilme uğruna, kurultay öncesi her türlü oyuna başvuranlar şimdi de tabanı yanıltma adı a uyduruk anket sonuçları ile algı yaratmaya çalışmaktadır.

UBP’liler de bundan yoruldu, partimiz de bu adil olmayan tavırlardan bıktı.

Hepimiz de biliyoruz ki, bu kurultayın öncesinde yaşananlar da bu “kazanmak için her yol mübahtır” mantığı çerçevesinde gelişti.

Asla kazanmak için yanlış yollara başvurmadık.

Sadece UBP tabanından güç aldık.

Bu güçle tek başına iktidar olmak için hazırız.

Bu akşamki sayımın ardından herkes yalanları ile başbaşa kalacak, biz ise partimizi iktidara taşıma adına kolları sıvayacağız.

Sandık başında, adil, temiz, şeffaf bir yönetim için oylarını Hasan Taçoy’da birleştiren binlerce partilime şimdiden teşekkür ederim.

Partimiz, ilk turdan bu seçimi bitirecek güce sahiptir. Oyunla, yalanla bir yerlere gelmeye çalışanların partimize de ülkemize de krizden başka verecek bir şeyi yoktur.

İlk turdan bu seçimi kazanacağız, UBP kazanacak, ülkemiz kazanacak.

Zaferimiz şimdiden hayırlı olsun.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiHasan Taçoy
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