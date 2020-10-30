“Taçoy CTP ile Birlikte UBP’ye Güvensizlik Önergesi Verdi”

Katıldığı bir canlı yayında UBP Kurultayını değerlendiren UBP Genel Başkan Adayı Ünal Üstel, Hasan Taçoy’u sert bir şekilde eleştirdi ve “Bu arkadaşımız CTP ile birlikte UBP hükümetine güvensizlik önergesi verdi” dedi.

Geçmişte İrsen Küçük’ün galibiyetiyle sonuçlanan kurultayla ilgili zaman zaman konuşan Hasan Taçoy’a çıkışan Üstel, Arkadaşımız “İrsen Küçük bize o dönemde bir genel sekreterlik bile vermedi” diyor. Bunu başkasına değil gelip benim yüzüme karşı söyleyecek” diyerek İrsen Küçük tarafından UBP’den kopan kesimle görüşmek üzere kendisinin görevlendirildiğini söyledi. Diğer kesimin sözcülüğünü Hasan Taçoy’un yaptığını hatırlatan Üstel, İrsen Küçük’ün kendisine gidip ilgili arkadaşlara genel sekreterlik ile iki bakanlık teklif etmesini istediğini aktardı. “Bunun üzerine ben de gidip Sayın Taçoy ve bir büyüğümüzün yanında kendilerine bir genel sekreterlik ve iki bakanlık teklif ettim. Sayın Fuat Namsoy da dönemin Genel Sekreteri olarak yanımdaydı” diyen Ünal Üstel, Taçoy’un o an bu teklifi kabul etmediğini ifade etti.

Görüşmede bulunan ve “Büyüğümüz” diye bahsettiği kişinin yanımızdaki dönüp Taçoy’a “Peki ne istiyorsunuz” dediğini söyleyen Üstel, “Büyüğüm” dediği kişinin pazarlığı 3 bakanlığa çıkardığını, kendisinin ise “Buna yetkim yok” demesine rağmen ilgili kişinin “Ben İrsen ile hallederim” dediğini vurguladı.

Tüm bu çabalara ve girişimlere rağmen ertesi gün sabah 9:30’da gerçekleşen görüşmede Taçoy’un önerilen teklife “Hayır” dediğini aktaran Üstel, “Yetmedi bu arkadaş gidip Cumhuriyetçi Türk Partisi ile birlikte UBP’ye güvensizlik önergesi verdi. Böylece bu arkadaşın da katkısıyla UBP hükümetten düştü ve geçici hükümet kuruldu” dedi.