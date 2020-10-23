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Taçoy da adaylığını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

23 Ekim 2020 Cuma 10:22
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Taçoy da adaylığını açıkladı

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

UBP'nin tabanından gelen ve uzun yıllar boyunca partide farklı görevlerde bulunan Taçoy'un açıklaması şu şekilde:

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYIM

Başarılı bir sürecin ardından bugün Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar önce yemin edecek, ardından görevi devralacak.

UBP’nin bir neferi olarak bu mücadeleye omuz vermekten gurur duydum. Biriktirdiğimiz başarı hikayeleri arasında bu dönem de bir gurur tablosu olarak yer alacak.

Şimdi, partimizi düşünme zamanı. Kısa sürede kurultayımızı yapacak, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.

30 yıllık parti geçmişim, bilgi ve birikimimle; her fırsatta “İyi ki Ulusal Birlik Partili’yim” diyen biri olarak, partililerimizden yükselen sese ve desteğe kulak vererek PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLUYORUM.

Kimsenin şüphesi olmasın, Bu sürecin sonunda kazanan UBP olacak. birbirimize sarılarak , daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Yol haritamızı; hafta başı düzenleyeceğimiz basın toplantısında, ayrıca köy köy, mahalle mahalle gezerek partililerimize anlatacağız.

Son Güncelleme: 23.10.2020 10:25
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