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Taçoy'dan EastMed Projesi Açıklaması

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:49
Taçoy'dan EastMed Projesi Açıklaması

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arasında Atina’da imzalanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi ile ilgili olarak, “Bu mümkün olmayan, ütopik bir projedir” dedi.

Taçoy, bölgede Türkiye’siz bir projenin hayat bulamayacağını da vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Demirören Haber Ajansı’na EastMed projesini değerlendirdi.

Yunanistan ve Rumların bölgede gasp politikası güttüğüne işaret eden Taçoy, “Doğu Akdeniz bölgesini bir Yunan-Rum gölü haline çevirmeye çalışıyorlar. Bölgede Türkiye’siz bir proje hayat bulamaz” dedi.

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın ardından İsrail, Yunanistan ve Rumların harekete geçtiğini belirten Taçoy, “EastMed ütopik bir projedir, böyle bir projenin kesinleşmiş bir maliyeti var mıdır? Bu maliyetin finansmanını nereden bulacaklardır? Proje ne kadar fizibıl ne kadar potansiyelli doğalgaz taşınacak?” sorularını sordu.

Doğu Akdeniz’deki doğalgazın ancak Türkiye üzerinden Avrupa’ya pazarlanabileceğine vurgu yapan Taçoy, “Doğalgaz, KKTC üzerinden geçecek hatlar ile Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya gidebilir. Dünya da bunun peşinde gidiyor” dedi.

Rumların ve Yunanistan’ın, bölgede hem Kıbrıs Türkü’nün hem de Türkiye’nin haklarını gasp etmeye çalıştıklarını hatırlatan Taçoy, şunları kaydetti:

“Türkiye bölgede eşit ve denk bir politika izlemektedir. Libya ile yapılan anlaşma bunun bir göstergesidir. Diğer taraftan Rum ve Yunan ikilisi de daha farklı oyunlar peşinde gitmektedirler. Beyhude davranışlar sergilemektedirler. Bunlardan biri de EastMed’tir. Rumlar ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurma adına faaliyetlerde bulunuyor.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyDoğu Akdeniz Boru Hattı ProjesiEASTMEDHaberGündemKıbrıs
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dervis 2020-01-04 17:08:21

biz lefkosa magusa yoluna bariyer koyana kadar onlar bu projeyi bitirip gazi satmaya baslayacak..ondan sonra tut tutabilirsen rum tarafini..aradaki fark 100 seneye cikacak..siz da lafazanliga devam..

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