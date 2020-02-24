Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez

İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar Türkiye’siz başarı elde edemez dedi.

Taçoy Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir süreç istendiğine işaret ederek, “Uluslararası güçler Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz üzerinden her alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa’nın şımarık çocukları, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz’de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Taçoy konuşmasında sondaj ve sismik arama gemilerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini de vurguladı.

Taçoy , “Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Avrupa’ya satışının en akılcı yolu Türkiye’dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka ana vatanın oluru alınmak zorundadır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı attığı adımlara karşı duruşumuz sağlamdır.” ifadelerini kullandı.