Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez

“Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Avrupa’ya satışının en akılcı yolu Türkiye’dir"

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:05
Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez
banner48

İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Taçoy, “Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar Türkiye’siz başarı elde edemez dedi.

Taçoy  Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz bir süreç istendiğine işaret ederek, “Uluslararası güçler Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz üzerinden her alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa’nın şımarık çocukları, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak Türkiyesiz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Doğu Akdeniz’de atılacak adımların Türkiyesiz başarı elde edemeyeceğini net olarak ifade etmek gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Taçoy konuşmasında  sondaj ve sismik arama gemilerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini de vurguladı.

Taçoy , “Doğu Akdeniz’de bulunacak gazın Avrupa’ya satışının en akılcı yolu Türkiye’dir. Bu nedenle, atılacak adımlarda mutlaka ana vatanın oluru alınmak zorundadır. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı attığı adımlara karşı duruşumuz sağlamdır.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
3. Türkiye Enerji Ve Doğal Kaynaklar ZirvesiEkonomi Ve Enerji Bakanı Hasan TaçoyDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kutlamalar Devam Ediyor
Kutlamalar Devam Ediyor
Tatar, Daily Express'e konuştu
Tatar, Daily Express'e konuştu
Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!
Eşini yaralayan akademisyen cezaevine gönderildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim