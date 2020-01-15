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Taçoy: "Dr. Küçük büyük bir devlet adamıdır"

Taçoy, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınladı

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:43
Taçoy: "Dr. Küçük büyük bir devlet adamıdır"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’ne toplum, ulus, devlet olma bilincini aşıladığını söyledi.

Taçoy, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Dr. Fazıl Küçük, hem Türkiye’mizin adaya ilgisini artırmayı başarmış, hem her tarafa dağılmış, savunmasız Kıbrıs Türkü’ne toplum, ulus, devlet olma bilincini aşılamayı başarmış büyük bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Dr. Fazıl Küçük için “en dağınık olduğu anlarda toplumu toparlamış; Türk olmayı, Müslüman olmayı, laik ve çağdaş bir toplum olmayı aşıladı” diyen Taçoy, şöyle devam etti:

“Bu önemli devlet adamını unutmayacağız. İdealleri ideallerimiz, hedefleri hedefimizdir. Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz”

Son Güncelleme: 15.01.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTaçoy
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