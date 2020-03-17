Taçoy: “En fazla sorunu finansal açıdan yaşıyoruz”

Başbakan Ersin Tatar ve bazı bakanlar, ekonomik örgütler ile toplantı düzenledi.
Başbakanlık’ta Koronavirüs gündemi ile gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bina hazır, çatıyı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Ekonominin şu anda Koronavirüs nedeni ile durgun olduğunu aktaran Bakan Taçoy, en fazla sonunun finansal açıdan yaşandığına dikkat çekti.
Hasan Taçoy, gereken neyse onu yapacaklarını söyleyerek, ekonomik tedbirlerin tümünün hazır olduğunu dile getirdi.
Şu an çatıyı hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Taçoy, çatının da finans olduğunu söyledi.
Taçoy, “Herhangi bir ekonomik faaliyetin olmadığı yerde nasıl bir tedbir alınabilir, bu konuda tartışıp konuşuyoruz” şeklinde konuştu.
Gereken neyse onu yapacaklarını ifade eden Taçoy, “Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Kıbrıs Postası
Sayın bakan gereksiz endişe ediyorsunuz. Size büyük Türk büyüğü Hasan Taçoy'un 5 gün önceki önemli bir sözünü hatırlatayım "Koronavirüs en fazla bir haftaya düşer". Şunun şurasında kaldı 2 günümüz.
Marketler yüzde yüz zam yaptı,herzamanki gibi göz yumdunuz,e artık onlarda rica edersiniz.Size maddi yardım yaparlar
BAKANIM ASGARI UCRETI CIKARTINIZ BUNU ALMAYANLAR VAR USTUNE ODENEKSIZ IZIN DE HIC BUNLARI KONTROL ETTINIZ MI ISCININ HAKKINI YIYENLER VAR TAKIP EDIP GORUNUZ UYUMAYLIM YETER