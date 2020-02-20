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Taçoy: “En hızlı yapılacak iş güneş enerjisi yatırımıdır”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “En hızlı yapılacak iş güneş enerjisi yatırımıdır. Hem KIB-TEK’e yatırım yapmak suretiyle hem de yap işlet devret suretiyle de olabilir. Ben her iki türden de yatırımı yapabileceğim kanaatindeyim" dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:28
Taçoy: “En hızlı yapılacak iş güneş enerjisi yatırımıdır”
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan Gündem+ Programına konuk oldu. KIB-TEK’in KKTC için çok önemli bir vasıta olduğunu kaydetti. 

Taçoy, KIB-TEK’in stratejik bir vasıta olduğuna dikkat çekti ve “Bu stratejik vasıtanın daha iyiye gitmesi için yatırımlar devam etmektedir. Diğer taraftan da KIB-TEK’in üretim maliyetlerinin nasıl düşeceği çalışmaları da yürütülmektedir. Üçünü ülkelere yapmış olduğumuz görüşmeler de vardır” dedi. Bunların artık değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Taçoy, “Bizim arzumuz hem daha çevre dostu hem de daha ucuz maliyetlere enerji temini yoluna gitmektir. Bunlar için çalışıyoruz” diye konuştu.

“EN SON ZAM BİR YIL ÖNCE YAPILDI”

“Normal seyrine baktığımız zaman en son zam bir yıl önce yapıldı” diyen Taçoy, bir yılın içerisinde fiyatların, daha doğrusu dövizin hareketinin yüzde 12 arttığını kaydetti.

“Geçen yılla bu yıl arasında yüzde 12 artış oldu dövizde. Bu şimdi fiyatlara yansımış durumda değildir. Ayrıca yüzde 12’nin üzerinde aylık maaş farkı da vardır. Bu da fiyatlara yansımış değil. Akaryakıtın fiyatının bir anda yüzde 40 civarında bir artış göstermesi ancak kısa bir süreç içerisinde geriye dönüp eski yerine oturması tahminlerimiz tutmuştur” diyen Taçoy, hazirana kadar herhangi bir zam yapmayacaklarını dile getirdi.

“EN HIZLI YAPILACAK İŞ GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMIDIR”

Taçoy, bundan sonraki faaliyetlerinin ise bu fiyatın nasıl aşağıya düşürülebileceği olduğuna dikkat çekti ve “En hızlı yapılacak iş güneş enerjisi yatırımıdır. Hem KIB-TEK’e yatırım yapmak suretiyle hem de yap işlet devret suretiyle de olabilir. Ben her iki türden de yatırımı yapabileceğim kanaatindeyim. Ancak bu süreç bir yıldır. Bu bir yıllık süreci kapatana kadar nasıl hareket edeceğiz. Bir aksa enstrümanı vardır. Bunu söylüyorum ancak muhalefet popülist yaklaşıyor” dedi.

Kendisinin tek düşüncesinin KKTC ve içinde yaşayan insanlar olduğuna dikkat çeken Taçoy, “Başka hayalim yok. Başka bir şey beni ilgilendirmez” dedi.

Toplu iş sözleşmesinin sendikayla yönetimin bu hafta görüşeceğini dile getiren Taçoy, “Benim esasında yönetim şeklim çok daha interaktif olmasına rağmen ben bu yapıyı uygulamadım kurumda. Uygulamak isterim ama kurum hazır mı diye kendi kendimi sorgularım” ifade etti.  

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan TaçoyKIB-TEKGüneş Enerjisi
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Hasan 2020-02-20 11:47:26

Bu konuda geç kalınmıştır ancak 100% haklısınız, KKTC'de bir an önce Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına geçilmelidir.

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vatandas 2020-02-20 12:02:50

Güzel bir düşünce ama sizin burdaki firmalar bu işin peşini bırakmaz eğer niyet ciddi ise hızlı bir şekilde neticelendirmeniz gerekmezmi neyi bekliyorsunuz..

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