Taçoy : "Fiyat denetimleri artacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun muayene eldivenleri, her türlü tıbbi maske, antiseptikler, dezenfektanlar ve alkolleri (Alkollü İçkiler hariç) denetime tabii mal ilan ettiğini hatırlattı ve Bakanlık’ın vatandaşlardan artarak gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, bu konudaki denetimlerini artıracağını duyurdu.

Taçoy yazılı açıklamasında stokçuluk ya da fırsatçılıkla krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı mücadele edileceğini; yaşanan sorunlar üzerinden yüksek kar elde etme amacı taşıyanlara, yapılan değişiklikle göz açtırılmayacağını vurguladı.

İmzalanan emirname uyarınca belirtilen ürünlerden üreticinin yüzde 8, toptancının yüzde 12 ve perakendecinin de yüzde 10’dan fazla kar elde edemeyeceğini ifade eden Taçoy vatandaşlara da çağrı yaparak, ALO 171 Tüketici ihbar hattını aktif olarak kullanmaları ve dikkat çeken bir durum halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

Görev ve sorumluluk alanları içerisinde toplumsal dayanışmayı ve birliği öne çıkarak her türlü radikal adımı atmakta kararlı olduğunu söyleyen Taçoy, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı kararlar ışığında, hükümet olarak her bakanın kendi görev ve sorumluluğu içerisinde karar ürettiğin, uyguladığını kaydetti.

Taçoy, “Herşeyden önce toplumsal işbirliği ve el birliği ile bu süreci atlatabiliriz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un imzaladığı emirname şöyle:

“Kısa İsim 1. Bu Emirname, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Maske, Eldiven ve Dezenfektanların Toptancı ve Perakendeci Azami Kar Oranları) Emirnamesi olarak isimlendirilir.

Azami Kar Oranları 2. Bu Emirnameye bağlı ekte yer alan Cetvelin Birinci sütununda yer alan denetime tabi malların, toptan ve perakende satışlarından elde edilebilecek ve maliyet fiyatı üzerinden hesaplanacak azami kar oranları, Cetvelin İkinci sütununda gösterilen üretici veya ithalatçı azami kar yüzdeliklerini, Cetvelin Üçüncü sütununda toptancı veya ithalatçı azami kar yüzdeliklerini ve Dördüncü Sütununda gösterilen perakendeci azami kar yüzdeliklerini aşamaz. Üreticiden perakendeciye veya ithalatçıdan perakendeciye doğrudan satış hallerinde azami kar yüzdeliği %15’i aşamaz.

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”