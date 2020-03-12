Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Taçoy : "Fiyat denetimleri artacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığın vatandaşlardan artarak gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, bu konudaki denetimlerini artıracağını duyurdu.

12 Mart 2020 Perşembe 16:02
284 Okunma
Taçoy : "Fiyat denetimleri artacak"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun muayene eldivenleri, her türlü tıbbi maske, antiseptikler, dezenfektanlar ve alkolleri (Alkollü İçkiler hariç) denetime tabii mal ilan ettiğini hatırlattı ve Bakanlık’ın vatandaşlardan artarak gelen şikayetleri de göz önünde bulundurarak, bu konudaki denetimlerini artıracağını  duyurdu.

Taçoy yazılı açıklamasında stokçuluk ya da fırsatçılıkla krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı mücadele edileceğini; yaşanan sorunlar üzerinden yüksek kar elde etme amacı taşıyanlara, yapılan değişiklikle göz açtırılmayacağını vurguladı.

İmzalanan emirname uyarınca belirtilen ürünlerden üreticinin yüzde 8, toptancının yüzde 12 ve perakendecinin de yüzde 10’dan fazla kar elde edemeyeceğini ifade eden Taçoy vatandaşlara da çağrı yaparak, ALO 171 Tüketici ihbar hattını aktif olarak kullanmaları ve dikkat çeken bir durum halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

Görev ve sorumluluk alanları içerisinde toplumsal dayanışmayı ve birliği öne çıkarak her türlü radikal adımı atmakta kararlı olduğunu söyleyen Taçoy,  Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı kararlar ışığında, hükümet olarak her bakanın kendi görev ve sorumluluğu içerisinde karar ürettiğin, uyguladığını  kaydetti.

Taçoy, “Herşeyden önce toplumsal işbirliği ve el birliği ile bu süreci atlatabiliriz” dedi.     

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy’un imzaladığı emirname şöyle:

“Kısa İsim 1. Bu Emirname, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Maske, Eldiven  ve Dezenfektanların Toptancı ve Perakendeci Azami Kar Oranları) Emirnamesi olarak isimlendirilir.

Azami Kar Oranları 2. Bu Emirnameye bağlı ekte yer alan Cetvelin Birinci sütununda yer alan denetime tabi malların, toptan ve perakende satışlarından elde edilebilecek ve maliyet fiyatı üzerinden hesaplanacak azami kar oranları, Cetvelin İkinci sütununda gösterilen üretici veya ithalatçı azami kar yüzdeliklerini, Cetvelin Üçüncü sütununda  toptancı veya ithalatçı azami kar yüzdeliklerini ve Dördüncü Sütununda gösterilen perakendeci azami kar yüzdeliklerini aşamaz. Üreticiden perakendeciye veya ithalatçıdan perakendeciye doğrudan satış hallerinde azami kar yüzdeliği %15’i aşamaz.

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan TaçoyKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erol veled 2020-03-12 17:22:08

Ara sira Magusa bolgesindeki fiyatlar da denetlense. Cunku burada fiyatlar kontrolsuz bir sekildedir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
VATANDAŞ 2020-03-12 16:05:36

BENZİM FİYATLARI NE OLACAK.
8 AĞISTOS'TAN BERİ AYNI. PETROL OLMUŞ 30 DOLAR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
nmk 2020-03-12 16:23:46 @VATANDAŞ

düşer stoklar bitsin denir, acaba denetim var mı 2 gündür kim kaçtan alır da indirim olana kadar gene bugünki fiyattan satar... çıksa stok mtok dinlemezler geceden basarlar zammı

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ceza indirimi gündemde
Ceza indirimi gündemde
SON DAKİKA ! KKTC'de vaka sayısı 2'ye çıktı
SON DAKİKA ! KKTC'de vaka sayısı 2'ye çıktı
Esnaf hükümetin karar üretmesini bekliyor…
Esnaf hükümetin karar üretmesini bekliyor…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim