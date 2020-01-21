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Taçoy: Haklarımızın Gasp Edilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

21 Ocak 2020 Salı 11:13
Taçoy: Haklarımızın Gasp Edilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir." açıklamasında bulundu.
Bakan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, GKRY tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor." açıklamasına tepki gösterdi.
Rum yönetiminin haddini bilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
GKRY, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.

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Vatandas 2020-01-21 12:06:47

Be at seyine gonmus ot kelebegi!! Igneyo gomsuna cuvaldizi gendine batir. Milletin cebindeki 3 kurusu alasiniz diye 4 takla gilarsiniz ama hak savunmaya gelinca guney tarafi korsan. Siktirolun gidin yeni modelinizi alalim da halkin muayanesinden gecemeyceksiniz bu defa!!!

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