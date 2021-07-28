Taçoy: Halkımıza güveniyorum daha önce başardık şimdi de başaracağız

Çiğdem AYDIN

UBP milletvekili Hasan Taçoy ülkede bulunan Delta varyantı ve artan vakalara dikkat çekerek halkımıza güveniyorum daha önce başardık şimdi de başaracağız dedi.

Acil durum hastanesindeki yoğunluk ve doluluk oranlarını paylaşan Taçoy, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taçoy; devletin ceza yazması veya denetim yapmasından ziyade halkın duyarlılığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Taçoyun paylaşımı şöyle ;

- Aktif vaka sayımız 1700 sınırına gelmiş durumda.

- Bu noktada tüm vatandaşlarımız için, iktidarı muhalefeti hiç bir siyasi ayrım yapmaksızın hepimizin durup düşünmesi gereken noktadayız.

Büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hikayesi yazmıştık. Yeni nesillere anlatacağımız bu dayanışma hikayesi ile pandeminin ilk dalgasını başarı ile atlatmıştık.

Ülke kapanmış, ekonomik çarklar durmuş, işsizlik ve aşsızlık artmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetersiz imkanlarını Türkiye'nin desteği ile artırarak halkının emrine sunmuştu.

O dönem ne ile mücadele ettiğimizi bilmiyorduk. Dünya da bilmiyordu.

Şimdi imkanlarımız daha da gelişmiş durumda. Mücadele gücümüz neredeyse 3'e katlandı. Ancak bu durum pandemiyle mücadelede başarılı olduk veya olacağız anlamına gelmez. Devlet organizasyonu bu alanda kusursuz işlemeli. Ancak tüm vatandaşlarımız gelinen aşamanın bilincine varmalıdır.

Acil Durum Hastanesi doluluk kapasitesi yüzde 10'lardan yüzde 70'e çıktı. Halkımız her şeyden önce aşı yaptırmalı.

Sağlık Üst Kurulu dünyadaki gelişmeleri izleyerek attığı adımları denetleme mekanizması ile güçlendirmelidir. Bu konuda geçmişte olan tecrübelerimiz ile hükümetteki arkadaşlarımıza yardıma hazırız.

Tecrübelerimizin bize öğrettiği en önemli nokta insan unsurudur. Devlet tedbir alsın, denetimi artırsın, ceza yazsın. Vatandaşımız da bu tehlikeli durumun artık farkına varsın.

Vakalar artıyor, bulaş yayılıyor.

40'lı rakamlardan hızla 150 ve üzeri rakamlara evrildik. Vaka sayılarının hızla aşağıya inmesi için bireysel önlemlerimizi de artırmamız gerekiyor. Maske- mesafe ve hijyen, hayatımızın her alanına yayılmalı. Özellikle gençler ve çocuklar arasındaki vaka artışı, yeni eğitim yılını tehlikeye atacak noktaya gelmemeli.

Ağustos ayını vatandaşlar olarak çok iyi değerlendirmek durumundayız. Bu kötü dönemi de dayanışma, ülke sevgisi ve geleceğe olan umudumuzla yenmek hepimizin görevidir.