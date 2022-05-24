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Taçoy, konuşmacıların sorularını yanıtlamak üzere söz aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu sonra erdi, bir sonraki toplantı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

24 Mayıs 2022 Salı 19:33
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Taçoy, konuşmacıların sorularını yanıtlamak üzere söz aldı

Oturumda son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, konuşmacıların sorularını yanıtlamak üzere söz aldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün yılların birikimini içerdiğini, sendikal haklar noktasında da bazı farklılaşmaların gerekli olduğunu söyleyen Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak EL-SEN ile imzaladığı bir anlaşmadan örnek verdi.

Bu anlaşma uyarınca işveren taraf olarak bakanlığın üzerine düşen sorumluluğun büyük bölümünü yerine getirdiğini ancak sendikanın üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Taçoy, sendikanın uymadığı maddelere yönelik yaptırım uygulama imkanı olmadığını belirtti.

Taçoy, ülkede Grev ve Referandum Yasası bulunduğunu ve uygulamada olduğunu söyleyerek, sendikaların yerine getirmediği sorumluluklara yönelik ise hiçbir yaptırım hakkı bulunmadığını belirtti.

Protokol maddelerinde yer alan yasal düzenlemelerin Meclis’te milletvekilleri tarafından tartışılacağını söyleyen Taçoy, protokol maddelerinde Anayasa’ya aykırı herhangi bir durum olmadığını, din işlerine ilişkin Anayasa maddelerini okuyarak, bu konuda da aykırılık bulunmadığını kaydetti.

Taçoy, Meclis kürsüsünde ifade özgürlüğünün olduğunu bu özgürlüklere iç tüzüğün bazı kısıtlamalar getirdiğini söyleyerek, kürsüde konuşmacılarla ilgili maddeleri okuyarak, kaba sözlerin ve gazete ve fotoğraf dışında materyallerin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Kimsenin rencide edilmesine izin veremeyeceklerini söyleyen Taçoy, UBP’nin ülkenin daha iyi ve refah hale gelmesi için çabaladığını belirtti.

Taçoy, kamu reformu, belediye reformu, Hal Yasası gibi yasaların hangi hükümet olursa olsun Meclise taşınacağını ve yasaların komitelerde tartışılacağını belirterek, bugün yapılanın “durgun suda fırtına yaratılması” olduğunu söyledi.

Bilişim Suçlarının Ceza Yasası’na girmesi konusuna değinen Taçoy, “Her önüne gelen internet yayıncılığı başlatmasın” dedi. Taçoy, internet gazetelerinin denetlendiğini, ancak kişilere yönelik böyle bir denetimin söz konusu olmadığını belirtti.

Taçoy, toplumun yaşamını rahatlatacak yasalara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, toplu iş sözleşmelerinin içeriğinin tartışılabileceğini belirtti.

Hiç kimsenin hakkına el sürmeyeceklerini dile getiren Taçoy, eşit şartlarda tartışmak için zemin ortamları oluşturmak istediklerini, ancak muhalefetin bugünkü davranışlarının bu ortamın olmadığını gösterdiğini belirtti.

Prorokolde yer alan ‘Sendikaların kuruluş amaçlarını aşan’ cümlesine ilişkin yorum yapan Taçoy, üyelerin haberi olmadan başkanların kendi kararıyla adımlar atabildiğini bu şekilde sendikaya üye olan insanların haklarının gasp edilebildiğini belirtti.

Sucuoğlu’na yönelik soruyu yanıtlayan Taçoy, Sucuoğlu’nun güven oylamasında ve parti meclisinde oy kullandığını anımsattı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu sona erdi, bir sonraki toplantı 30 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

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