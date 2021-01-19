Taçoy: Kurultayda adayım

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, BRT ekranlarında yayınlana ’14. Saat’ adlı programa konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Genel sekreterliğe aday değilim”

Önümüzdeki süreçte UBP’nin Genel Sekreteri olarak birini seçmesi gerektiği konusu hakkında açıklama yapan Taçoy, Genel Sekreterliğe aday olmayacağını belirtti.

Genel Başkanın kararlaştırarak yapacağını da belirten Taçoy, sekreterliğin atama yöntemiyle de yapılabileceğini veyahut seçim yöntemiyle de yapabileceğini söyledi.

“Genel başkanlığa adayım”

Erken seçime gidilmeden önce UBP’nin kurultayını yapması gerektiğine de dikkat çeken Hasan Taçoy, Genel Başkanlığa tekrar aday olacağını, çalışmalarının bu yönde olduğunu ve şu anki Genel Başkan Ersan Saner’e haksızlık etmeden bu çalışmaların sürdürüleceğini, ancak bunları konuşma zamanı olmadığını da ifade etti.

Kaynak: Ses Kıbrıs