Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk...
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Ademgil ve Mattheou mahkemeye çıkarıldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Balkondan girdi, paraları çaldı
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Taçoy: Kurultayda adayım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, UBP kurultayında başkanlığa aday olacağını söyledi.

19 Ocak 2021 Salı 15:45
928 Okunma
Taçoy: Kurultayda adayım

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, BRT ekranlarında yayınlana ’14. Saat’ adlı programa konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Genel sekreterliğe aday değilim”

Önümüzdeki süreçte UBP’nin Genel Sekreteri olarak birini seçmesi gerektiği konusu hakkında açıklama yapan Taçoy, Genel Sekreterliğe aday olmayacağını belirtti.

Genel Başkanın kararlaştırarak yapacağını da belirten Taçoy, sekreterliğin atama yöntemiyle de yapılabileceğini veyahut seçim yöntemiyle de yapabileceğini söyledi.

“Genel başkanlığa adayım”

Erken seçime gidilmeden önce UBP’nin kurultayını yapması gerektiğine de dikkat çeken Hasan Taçoy, Genel Başkanlığa tekrar aday olacağını, çalışmalarının bu yönde olduğunu ve şu anki Genel Başkan Ersan Saner’e haksızlık etmeden bu çalışmaların sürdürüleceğini, ancak bunları konuşma zamanı olmadığını da ifade etti.

Kaynak: Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 19.01.2021 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
Eski kız arkadaşının çenesine yumruk attı
"Akaryakıta zam yok"
"Akaryakıta zam yok"
80 yaş üzeri aşı programı 
80 yaş üzeri aşı programı 
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim