TAÇOY: “MUHALEFET DÜNYA’NIN EN KOLAY İŞİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Muhalefetin haksız eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Taçoy, “Muhalefet Dünya’nın en kolay işidir. Bir görev şemaları vardır vekillerin. Bir şey üretmen lazımdır. Avrupa’da çok farklı döner işler. Çalışma koşullarını zorlamaya çalışır. Kendini belirli konularda ihtisaslaşırman gerekecek. Bizde bunların hiçbiri yok. Bir milletvekilinin çalışmasını sağlamak gerekir. Milletvekili araştırmacıdır, sosyal bir yapıya sahip olmalıdır ve komitelerde görüş vermelidir. ‘Bu hükümetle gitmez’ derler. Başka opsiyonlar mı yok? Var. Bir seçim yapsak bugünkü Seçim Yasası ile, ne değişecek? UBP’ye ne isterseniz yapın, yüzde 30, eksi-artı 3 oy alır. Yine koalisyondur, yine aynı tablodur. İkili, üçlü koalisyon gerektirecek yine” dedi.