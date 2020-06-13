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Taçoy: Sağlıktaki başarı ekonomide de taçlandırılmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, çok zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyerek, hükümetin birlik ve dayanışma içerisinde en iyi şekilde çalıştığını kaydetti.

13 Haziran 2020 Cumartesi 17:11
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Taçoy: Sağlıktaki başarı ekonomide de taçlandırılmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 16. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çok zorlu bir dönemden geçildiğini söyleyerek, hükümetin birlik ve dayanışma içerisinde en iyi şekilde çalıştığını kaydetti.

Sağlık açısından elde edilen başarının ekonomide de taçlandırılması gerektiğini dile getiren Taçoy, inşaat müteahhitleri sektörünün hareketinin diğer sektörleri de hareketlendirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkı ve destekleriyle yolda kalınmayacağını da söylen Bakan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen katkıların ülkedeki zorluları azaltacağını da söyledi. 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ekonominin turizm ve eğitim çarklarının çalışmasında yapılacak tek şeyin ekonomiye para akıtma gerektirdiğini de belirterek ekonomik paketin ikincisinin de hazır olduğunu ve yakında açıklanacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanıHasan Taçoy
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