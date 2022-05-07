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Taçoy şehit annelerini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Anneler Günü dolayısıyla şehit yakını beş anneye ziyarette bulundu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:29
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Taçoy şehit annelerini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Taçoy, Melek Arık, Suzan Adanalı, Özten Döşemecioğlu, Fatma Çimendağ ve Rana Anar’ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Taçoy, annelere çiçek takdim etti.

Taçoy, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve yakınlarına sahip çıkmak, destek olmak, acılarını paylaşmak hepimizin boynunun borcu” diyerek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit yakını anneler, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Bakan Taçoy’a teşekkür etti.

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Taçoyşehit AnneleriAnneler Günü
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