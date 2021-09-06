Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Diva Bülent Ersoy'un olaylı Kıbrıs konseri
Diva Bülent Ersoy'un olaylı Kıbrıs...
14 gün cezaevinde bekleyecek
14 gün cezaevinde bekleyecek

Tahsin Mertekçi anısına Dipkarpaz'a kadar yürüyecek

06 Eylül 2021 Pazartesi 16:13
157 Okunma
Tahsin Mertekçi anısına Dipkarpaz'a kadar yürüyecek

Trafik kazalarına dikkat çekmek için Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’da yürüyen ve yine 2017 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Tahsin Mertekçi anısına arkadaşı Rahmi İçener de bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Gündem Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Rahmi İçener, “İnsanların genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybederek toplumdan eksilmesi ülke için büyük kayıptır. Hem merhum Mertekçi hem de trafik kazalarına dikkat çekmek için bu yürüyüşü onun anısına yapmak istiyorum” dedi.

Rahmi İçener'in açıklamalarının tamamı şöyle:

Son Güncelleme: 06.09.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
Rahmi İçenerTahsin Mertekçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsfendiyar Açıksöz hayatını kaybetti
İsfendiyar Açıksöz hayatını kaybetti
Elcil: Aileler tepki versin
Elcil: Aileler tepki versin
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim