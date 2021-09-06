Tahsin Mertekçi anısına Dipkarpaz'a kadar yürüyecek

Trafik kazalarına dikkat çekmek için Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’da yürüyen ve yine 2017 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Tahsin Mertekçi anısına arkadaşı Rahmi İçener de bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Gündem Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Rahmi İçener, “İnsanların genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybederek toplumdan eksilmesi ülke için büyük kayıptır. Hem merhum Mertekçi hem de trafik kazalarına dikkat çekmek için bu yürüyüşü onun anısına yapmak istiyorum” dedi.

Rahmi İçener'in açıklamalarının tamamı şöyle: