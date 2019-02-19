Takımcılar cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinden 14 Şubat tarihindeeden vebölgesinde tespit edilerek tutuklanan mahkum, teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele le ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 14 şubat tarihinde 10.00 raddelerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir Ambar Açma meselesinden dolayı 18 ay hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevinin Güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol köyünde tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru Taşlı, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.