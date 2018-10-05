Takis Hadjidemetriou: Ikonları restore etmeye hazırız

İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi ihtiyaç duyulduğu taktirde ikonların restorasyonu için harekete geçecek. Konu dünkü toplantıda ele alındı.

İki toplumlu komite kaleyi ziyaret edip konuyu yerinde incelemek istiyor. CNA’e konuşan Takis Hadjidemetriou, Komitenin daha önce birçok ikonu restore ettirdiğini iddia etti. Bu tip işlerin onların yetki alanı içerisinde olduğunu da ayrıca belirttii.

Hadjidemetriou yıllar önce kaleyi ve bu ikonları ziyaret ettiğini belirtti ve o dönemdeki durumlarını genelde iyi bulduğunu söyledi. Böylece Kıbrıs Rum yönetiminin burada tutulan ikonlardan bir şekilde haberi olduğu imasını verdi.

Bu açıklama ikonların yerlerinin bilinmesine rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti resmi kanallarının hala daha niye yokmuşlar gibi davrandığı sorusunu da akla getirdi.

Havadis gazetesi ve orada tutulan ikonların 2005 yılından beri raflarda tutulduğunu ama uzman görüşüne göre sıcak, tozlu ve nemli bir ortamda bu tip eserlerin zarar görebileceğini iddia etmişti. Hadjidemetriou İkonların iade edilmesi konusunun ise komitenin yetki alanı dışında olduğunu ve bunun siyasi gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. KKTC Dışişlerinin hazırladığı 1996 kataloğunda, toplam 7,650 tane ikonun Girne kalesi dahil dört farklı depoda saklandığı belirtiliyor. Aynı katalog Girne’de tutulan ikonların 2,884 adet olduğunu da iddia ediyordu. Geri kalan depolardaki ikonların bugünkü durumuyla ilgili ise bir yorumda bulunulmadı.

KKTC Dışişlerinin hazırladığı 1996 kataloğunda, toplam 7,650 tane ikonun Girne kalesi dahil dört farklı depoda saklandığı belirtiliyor.