Talat "Gecikmeden doğru siyasete dönülmelidir" dedi

Talat, “20 Temmuz’da adamıza geleceğini açıklayan T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarıyla gerek Annan planı sürecinde gerekse daha sonraları birlikte geliştirdiğimiz, dünyanın da kabul edebileceği Federal yapıda, sürdürülebilir, Doğu Akdeniz’i bir barış ve iş birliği havzasına dönüştüreceğine inandığımız yapı konusundaki çabalarımız, hala çok yeni ve hatırlardadır. KKTC ve T.C. iş birliği ile yürütülen politikalarımız son 18 yıla damgasını vurmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren yürütülen egemen eşitliğe dayalı çözüm politikasının, bu uğurda emek harcayan herkesi umutsuzluğa ittiğini ifade eden Talat, “Bu durum, konu ile ilgili olarak yıllarca uğraş vermiş ve hem ülkemizde hem tarihsel bağlarımız olan “dünyaya açılan penceremiz” Türkiye’de, hem de Birleşmiş Milletler ve birçok dünya ülkesinde yıllarca Kıbrıslı Türklerin de dünyalı olma hakkını arayan bir lider olarak beni de rahatsız etmektedir” diye konuştu.

“İKİNCİ SINIF DIŞ POLİTİKA DÖNEMLERİNE DOĞRU HIZLA İLERLİYORUZ”

2’nci Cumhurbaşkanı Talat, açıklamasında şunları söyledi: