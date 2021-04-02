TALAT: “SALGINDAN ETKİLENMEYEN HİÇ KİMSE YOK”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı’na hakaret davası hakkında açıklamalarda bulunan 2. Cumhurbaşkanı Talat, “Cumhurbaşkanlığı’na hakaret diye bir suçun bizim Ceza Yasamızda olup olmadığını ben bilmiyorum. Görmedim. Kişiye hakaret olursa, o da bir çeşit zem ve kadih davasıdır. Öyle bir şey de olabilir. Onu da mahkeme değerlendirir. Ama ben Cumhurbaşkanlığı’na hakaret diye bir şey duymadım” dedi.

Pandemi sürecinini ekonomiye yansımasını da yorumlayan 2. Cumhurbaşkanı Talat, “Gerçekten birçok insanın hayatı değişti. Bu bağlamda salgından etkilenmeyen hiç kimse yok. Olumlu etkilenenler de oldu dünyanı birçok yerinden gelen bilgilere göre, bizde oldu mu bilmiyorum. Burada en sağlam da olan kişiler, devlette olan kişilerdir, memurlardır ve emeklilerdir. Bunun dışında özel sektör tamamen öksüz bırakıldı. Büyük iş insanları da dahil, kapandı, iş yapmadı. Kapanınca ciddi kayıplar yaşadı. Bir sürü çalışan işten durduruldu. Esnaf battı ve borç batağına sürüklendi. Devlet, borç vererek kurtaramaz esnafı, hibe yaparak kurtarabilir” dedi.