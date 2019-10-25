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Tamer Öncül’ün “Seçme Şiirler”i Tahran’da Farsça yayımlandı

25 Ekim 2019 Cuma 15:39
Tamer Öncül’ün “Seçme Şiirler”i Tahran’da Farsça yayımlandı

Şair Donya Mirzai, Tamer Öncül’ün “Günleri Kayıp Bir Çocuk Güncesi”, “I Hora –Şeher”, “Yitik Aşklar Sokağı”, “Kuru Pınar Yazıtları”, ve “Düşler” isimli kitaplarından seçtiği 36 şiirini Farsça’ya çevirerek “Hayat Pınarı” ismiyle Tahran’da yayımladı.

İran’da, Maya Yayınları tarafından geçtiğimiz hafta basılan kitap 64 sayfadan oluşuyor.

1979 yılında Tahran’da doğan, ilk şiir kitabı “Birbirinden Yalnız”ı 2015’te yayınlayan şair, çevirmen Donya Mirzai, bugüne dek ağırlıkla Türkçe’den olmak üzere birçok roman, öykü ve şiiri Farsçaya çevirdi.

Mirzai, “Gorup” ve “Sohan” dergilerinde Kıbrıs edebiyatı özel sayılarında Kıbrıslı şair ve öykücülerden çeviriler yayımladı. Şu ana kadar Türkçeden iki roman, iki de şiir kitabı çeviren Donya Mirzai’nin yayımlanmak üzere olan dört (Türkçeden çevirdiği) romanı daha var.

DB/TAK

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Tamer Öncül
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