Tapu davasında 3 kişi serbest bırakıldı

Sahte evrakla üzerine mal geçirme davası ile ilgili olarak süren soruşturmada Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun suçuna iştirak ettikleri öne sürülen Girne Tapu Dairesi çalışanları Özlem Akdağ, Türkan Dayı, Vedia Veziroğlu bugün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 tutuklunun teminatla serbest bırakılmaları emrini verdi. 3 kişi yargılanıncaya kadar serbest kaldı.