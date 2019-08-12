Sahte evrakla üzerine mal geçirme davası ile ilgili olarak süren soruşturmada Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun suçuna iştirak ettikleri öne sürülen Girne Tapu Dairesi çalışanları Özlem Akdağ, Türkan Dayı, Vedia Veziroğlu bugün Girne’de yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 3 tutuklunun teminatla serbest bırakılmaları emrini verdi. 3 kişi yargılanıncaya kadar serbest kaldı.
Tapu davasında 3 kişi serbest bırakıldı
12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
Serbest bırakılmaması gereken birisi varsa O da Serdar Özbekoğlu'dur..Nedenmi? Çünkü devletin kendisine verdiği yetkileri kötüye kullanmıştır.Herhalde bu bir tanesidir..Bu işler hiç mazeret Kabul etmez..Sana bir yetki verilmişse sen onu kendi menfaatlerin için kullanamazsın kardeşim! Kaldı ki bu adam diğer taraftan da şu andaki hükümet ortağının Girne ilçe başkanıdır..Yani UBP'nin! Alın size bir referans...