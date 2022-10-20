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Tarım Bakanı, müjdeyi verdi!

Tarım Bakanı Oğuz tarımsal faaliyetlerde elektrik teşvikinin kilowatt başına 10 kuruştan 70 kuruşa çıkarıldığını açıkladı

20 Ekim 2022 Perşembe 14:17
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Tarım Bakanı, müjdeyi verdi!



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarımsal sulama ve hayvancılıkta uygulanan elektrik ücretlerinde teşvikin kilovat başına 10 kuruştan 70 kuruşa çıkarıldığını açıkladı. 

Oğuz, Al-Nar Şirketi Yönetim Kurulu üyeleriyle Güzelyurt’taki şirket tesisinde bir araya geldi.

Oğuz ziyarette yaptığı konuşmada, gıda üretiminin öneminin daha da attığı bir zamanda, tüm üretim sektörlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını, narın da özle bir ürün olduğunu, ülke tanıtımı anlamında da Al-Nar ın önemli işler başardığını ifade etti.

Narın pazarlamasında ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı sıkıntılar yaşandığını, ziyaret nedenin de bu sıkıntılara çözüm bulmak olduğunu, Bakanlık olarak niyetlerinin kararları üreticilerle bir konsensüsle almak olduğunu belirten belirten Oğuz, su, gübre, elektrik fiyatları konusunda çalışmalarının tamamlandığını, 1 Kasım itibarıyla yeni teşvik uygulamasının yürürlüğe sokulacağını kaydetti.

Oğuz, 1 Kasım itibarıyla uygulamaya girecek yeni teşvik uygulamasıyla bir nebze faturalarda rahatlama sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.

Üreticinin en büyük taleplerinden birinin de sulama için kullanılan elektriğin maliyeti olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, 10 kuruş olan kilovat başına teşvikin 70 kuruşa çıkarılması önerilerinin Bakanlar Kurulu tarafından onayladığını belirtti.

Al-Nar Direktörü Engin Ekici de üretimde yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunacağına inandığını belirtti.

-Yüksel: Üretim 500 dönümden 250 dönüme geriledi

Yönetim Kurulu üyesi İnanç Yüksel, nar üretiminde maliyetin narenciyeye göre iki kat fazla olduğunu, üreticinin yatırımının karşılığını alamamasından dolayı 400-500 dönüm olan nar üretiminin 250 dönüme düştüğünü, nar üretiminin devamını sağlamak için sektöre yönelik desteklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Nar üreticisi Mehmet Bozer de narenciye ürünü meyve suyunda KDV’nin sıfırlandığını, nar suyundaki KDV’nin sıfırlanması ve navlun desteğinin artırılması talebinde bulundu.

Bozer ayrıca iyi tarım uygulaması olan Globalgap sertifikası için gerekli olan maliyeti ödeyemedikleri için bunu da bırakmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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