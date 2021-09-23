Tarım Bakanlığı 47 milyon TL destek ödemesi yaptı

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ödemelerin; “26.208.996,69 TL’sinin, 2021 yılı için, 8 bin 626 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği’nin %50’sini kapsayan I. avans ödemeleri olarak, geriye kalan 21.143.755,00 TL’nin de Haziran 2021 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, 3.877 üreticiye, 2021 yılı II. taksit küçükbaş hayvan başı destek ödemeleri olarak yapıldığı belirtildi.

Üreticiler, doğrudan gelir desteği ve küçükbaş hayvan desteklerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların şubelerinden alabilecek.