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Tarım Bakanlığı'ndan arıcılara duyuru!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile arılı kovan başına destekleme yapıldığını, bu bağlamda, arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini duyurdu. 

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:31
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Tarım Bakanlığı'ndan arıcılara duyuru!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğrudan Gelir Desteği kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile arılı kovan başına destekleme yapıldığını, bu bağlamda, arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini duyurdu. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, insan sağlığının korunması ve “Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları” kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Veteriner Dairesi’nin gerekli çalışmaları yürüttüğü ve kayıtları aldığı kaydedildi.   

İşletmelerin kayıtlarını yaptırmaları için 23 Ekim tarihine kadar Kaza Veteriner Daireleri’nden veya Veteriner Dairesi’nin web sitesinden temin edecekleri forumları doldurup en yakın kaza Veteriner Dairesi’ne teslim etmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca arıcılık ile iştigal etmeyip sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıtlarını yaptırmalarının yasa gereği olduğu vurgulandı. 

Söz konusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve  “Bal Üretim İzni” ve/veya "Paketleme İzni" almaları gerektiği belirtildi.   

Açıklamada, gerekli belgeler şöyle sıralandı: 

“Arıcılar Birliği Üyelik Belgesi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Arıcılık Kayıt ve Bildirim Formu (Kaza Veteriner Dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden temin edilebilir.) Doğrudan Gelir Desteği müracaat formu (Kaza Veteriner Dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden  temin edilebilir.) Yeni Arıcılar için taahhütname (Kaza Veteriner Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.)”

 

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