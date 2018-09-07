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Tarım Bakanlığı’nda sıcak saatler

Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürüyor..

07 Eylül 2018 Cuma 12:41
Tarım Bakanlığı’nda sıcak saatler

Eylemcilerden birinin traktörü ile Tarım Bakanlığı’na girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti…

Kapı önünde toplanan polis ekipleri, hayvancının bakanlığa girmesine engel olmaya çalışıyor.

1 kişi fenalık geçirdi. Çevik kuvvet hazır bekletiliyor

Kaynak /BRK

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Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıErkut Şahali
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Ertaç Eser 2018-09-07 14:48:50

Hak böyle aranmaz.Tamam hepimiz olan bu zamlardan dolayı perişanız ama memura hak verdiler bizde isteriz,kırıp dökeriz olmaz,şık değil

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Sertaç 2018-09-07 14:51:36

Bunlar gidecek,istifa edecek kim gelecek,gidenler kimdi unuttunuz.

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Ali 2018-09-07 13:03:22

Bir insan için Hak aramak son nefesine kadar yapması gereken şeydır. Ancak medeniyet dışı hareketlerle duvar yıkarak cam kırarak arayış olmaz. Böyle arayışa TOMA şart. Haklıyken haksız oluyoruz...

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vatansever 2018-09-07 13:08:34 @Ali

medeniyeti olan ülkelerde bu durumda hem sorumlu kişiler hemde hükümet istifa eder bizim buralard KOLTUĞA yapıştırıcı korlar koltuk gidmesin diye

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