Tarım Bakanlığı’nda sıcak saatler

Eylemcilerden birinin traktörü ile Tarım Bakanlığı’na girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti…
Kapı önünde toplanan polis ekipleri, hayvancının bakanlığa girmesine engel olmaya çalışıyor.
1 kişi fenalık geçirdi. Çevik kuvvet hazır bekletiliyor
Kaynak /BRK
Hak böyle aranmaz.Tamam hepimiz olan bu zamlardan dolayı perişanız ama memura hak verdiler bizde isteriz,kırıp dökeriz olmaz,şık değil
Bunlar gidecek,istifa edecek kim gelecek,gidenler kimdi unuttunuz.
Bir insan için Hak aramak son nefesine kadar yapması gereken şeydır. Ancak medeniyet dışı hareketlerle duvar yıkarak cam kırarak arayış olmaz. Böyle arayışa TOMA şart. Haklıyken haksız oluyoruz...
medeniyeti olan ülkelerde bu durumda hem sorumlu kişiler hemde hükümet istifa eder bizim buralard KOLTUĞA yapıştırıcı korlar koltuk gidmesin diyeBeğen (0) Beğenmedim! (1)