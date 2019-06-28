Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

 Tarım Dairesi 21 - 27 Haziran tarihlerini kapsayan gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:41
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

 Tarım Dairesi 21 - 27 Haziran tarihlerini kapsayan gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 22 ithal ürünün birinde, 43 yerli ürünün 7’sinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

 SVS Tic. Ltd.’e  ait ithal armutta pestisit oranı limit üstü çıkması nedeniyle ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise; Gazimağusa’da domates üretimi yapan Bayram Sunal’ın ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa’da roka üretimi yapan Emine Nergiz’in ürününden alınan numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı için ürün imha edildi.

Cengizköy’de 3 ayrı parselde ayvasarı fasulye üretimi yapan Barış Özdemir, Akçay’da molehiya üretimi yapan Akçay Muhtarlığı ve Yuvacık’ta molehiya üretimi yapan Ali Arslan’ın ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yeniboğaziçi’nde domates üretimi yapan Bekir Evcen’in ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı için hasadı durdurulmuştu. Bu haftaki  analiz sonucunun temiz çıkması ile ürünün hasadına izin verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiGıda Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Kayıt dışılık oranının yüzde 20.44…
Sucuoğlu: Kayıt dışılık oranının yüzde 20.44…
KTEZO’nun 11. Olağan Genel Kurulu yarın
KTEZO’nun 11. Olağan Genel Kurulu yarın
Muhtaroğlu: İthalat 1,816 milyon dolara yükseldi
Muhtaroğlu: İthalat 1,816 milyon dolara yükseldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim