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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

24 Mayıs 2019 Cuma 11:59
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 17-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates, Karpuz, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Çeri Domates, Süt Yemleri, Besi Yemleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri, Kuru Hurma, Kuru Kayısı, Koyun Süt Yemi, Erik Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber ve İsot Biber olmak üzere 35 numuneden 35'i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden: Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.


İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Hürsen Tarım Ürünleri İthal Domates Temiz 
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz 
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (S. M) Temiz 
4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Granny) Temiz 
5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (S. M) Temiz 
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Deveci) Temiz 
9 Halil Kasap Paz. İthal Armut (S.M) Temiz 
10 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Starking) Temiz 
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz 
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut (S.M) Temiz 
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Granny) Temiz 
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 
16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz 
17 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (S.M) Temiz 
18 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz 
19 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
20 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beş Yem Lale Süt Yemi Temiz 
21 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt Temiz 
22 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Prt Temiz 
23 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 18 Prt Temiz 
24 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Prt Temiz 
25 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz 

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26 Telsime Andaç Güzelyurt Kayısı Temiz 
27 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz 
28 Utku Arslan Güzelyurt Taze Soğan Temiz 
29 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Hurma Temiz 
30 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Kayısı (Dökme) Temiz 
31 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Kayısı (Paketli) Temiz 
32 Tayyibe Karalar Mağusa Mısır Temiz 
33 Reşit Açıkgöz Mağusa Kapya Biber Temiz 
34 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz (2. Alım) Limit Üstü 
35 Havva Gürbüz Mağusa Sivri Biber Temiz 
36 Bahadır Gürbüz Mağusa Mısır Temiz 
37 Sezai Yıldırım Mağusa Kabak Temiz 
38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz 
39 Kemal Günsel Bostancı Domates Temiz 
40 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber (3. Alım) Temiz 
41 ORÇ Foods İthal Elma (Starking) Temiz 
42 ORÇ Foods İthal Elma (Golden) Temiz 
43 ORÇ Foods İthal Çeri Domates Temiz 
44 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beş Yem Manolya Besi Yemi Temiz 
45 Unipas Pazarlama İthal Kırmızı Pul Biber Temiz 
46 Unipas Pazarlama İthal İsot Biber Temiz 
47 Ahmet Uzun Karakum Marul Temiz 
48 Ahmet Ergürer Esentepe Şekerpare Temiz 
49 Ahmet Uzun Karakum Çilek Temiz 
50 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz 
51 Tarsan Ltd. Çatalköy Sivri Biber Temiz 
52 Remzi Gürbüzer Esentepe Şekerpare Temiz 
53 Mehmet Kim Esentepe Şeftali Temiz

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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