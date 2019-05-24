Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 17-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates, Karpuz, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Çeri Domates, Süt Yemleri, Besi Yemleri, Sığır Besi, Süt ve Geliştirme Yemleri, Kuru Hurma, Kuru Kayısı, Koyun Süt Yemi, Erik Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber ve İsot Biber olmak üzere 35 numuneden 35'i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden: Kayısı, Taze Soğan, Mısır, Domates, Şekerpare, Çilek, Hıyar, Şeftali, Kabak, Maydanoz, Biber Çeşitleri ve Marul olmak üzere 18 numuneden 17'si temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Ali Yılmaz'ın ürününden ikinci kez alınan numunede de laboratuvar analizi sonucuna göre limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Doğancı köyünde Osman Çınar'a ait kapya biberden 3.kez alınan numunede yapılan laboratuvar analizi sonucunda tespit edilen bitki koruma ürününün, pestisit kalıntı limitinin altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Hürsen Tarım Ürünleri İthal Domates Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz

3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (S. M) Temiz

4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Granny) Temiz

5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (S. M) Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Deveci) Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Armut (S.M) Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Starking) Temiz

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut (S.M) Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Granny) Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (S.M) Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

20 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beş Yem Lale Süt Yemi Temiz

21 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Std. 14 Prt Temiz

22 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Geliştirme 16 Prt Temiz

23 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 18 Prt Temiz

24 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Prt Temiz

25 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz



26 Telsime Andaç Güzelyurt Kayısı Temiz27 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz28 Utku Arslan Güzelyurt Taze Soğan Temiz29 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Hurma Temiz30 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Kayısı (Dökme) Temiz31 Kızıltaş Gıda Şti. Ltd. İthal Kuru Kayısı (Paketli) Temiz32 Tayyibe Karalar Mağusa Mısır Temiz33 Reşit Açıkgöz Mağusa Kapya Biber Temiz34 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz (2. Alım) Limit Üstü35 Havva Gürbüz Mağusa Sivri Biber Temiz36 Bahadır Gürbüz Mağusa Mısır Temiz37 Sezai Yıldırım Mağusa Kabak Temiz38 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz39 Kemal Günsel Bostancı Domates Temiz40 Osman Çınar Doğancı Kapya Biber (3. Alım) Temiz41 ORÇ Foods İthal Elma (Starking) Temiz42 ORÇ Foods İthal Elma (Golden) Temiz43 ORÇ Foods İthal Çeri Domates Temiz44 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Beş Yem Manolya Besi Yemi Temiz45 Unipas Pazarlama İthal Kırmızı Pul Biber Temiz46 Unipas Pazarlama İthal İsot Biber Temiz47 Ahmet Uzun Karakum Marul Temiz48 Ahmet Ergürer Esentepe Şekerpare Temiz49 Ahmet Uzun Karakum Çilek Temiz50 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz51 Tarsan Ltd. Çatalköy Sivri Biber Temiz52 Remzi Gürbüzer Esentepe Şekerpare Temiz53 Mehmet Kim Esentepe Şeftali Temiz