Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları

Tarımsal ürünlerdeki denetimlerde bu hafta ithal ürünlerin sekizinde, yerli ürünlerin de üçünde sorun saptandı.

Tarım Dairesi’nin gıda analiz sonuçlarına göre, ithal 53 ürünün sekizinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 13 yerli ürünün birinde tavsiye edilenler dışında bir bitki koruma ürünü kalıntısı bulunurken, iki üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü olduğu anlaşıldı.

Limit üstü ilaç kalıntısı saptanan ithal ürünler şeftali, havuç, elma ve ıspanak; yerli ürünler ise semizotu ve üzüm olarak açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 22-29 Ağustos tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim tarımsal ürünlerdeki analiz sonuçları, bazı ürünlerde sağlığa uygun olmayan ilaç kalıntıları olduğunu gösterdi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan ve AB’de kullanılan pestisit kalıntı limitleri çizelgesinde değerlendirilen sonuçlara göre, ithal ürünlerden mısır yemlik, sığır süt yemleri, üzüm, elma çeşitleri, taze fasulye, armut, şeftali, nektarin, havuç, karpuz, çilek, çeri domates, kayısı, besi yemi, ıspanak, beyaz lahana olmak üzere 53 numuneden 45’i temiz çıktı; 8 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

İLAÇ KALINTISI ÇIKAN İTHAL ŞEFTALİ, HAVUÇ, ELMA, ISPANAKLARA İADE VEYA İMHA

Köşe Ticaret Ltd.’ait şeftali ve havuç ile Halil Kasap Pazarlama Ltd.’e ait şeftali ve havuçlar, limit üstü ilaç kalıntısından dolayı, firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Nuri Ersoy Ltd.’e ait ıspanak ve elma gala, Deftera Gıda Ltd.’e ait şeftali ve SVS Ticaret Ltd.’e ait havuçların da limit üst ilaç kalıntısı nedeniyle firmaların isteği üzerine imha edileceği belirtildi.

YERLİ ÜRÜNLERDEN SEMİZOTU VE ÜZÜMDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI SAPTANDI

Tarım Dairesi’nin analiz ettirdiği yerli ürünlerden marul, semizotu, salatalık, domates, maydanoz, üzüm çeşitleri olmak üzere 13 numuneden 10'u temiz çıkarken, bir numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kalıntısına, iki numunede ise limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

Gazimağusa’da semizotu üretimi yapan Atilla Aslan'ın ürününden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürün imha edildi.

Kırıkkale'de Çiğdem Kırıkkaleli'nin ürettiği üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi; söz konusu ürünün üreticinin isteği üzerine ürün imha edildi.

SALATALIĞIN HASADI DURDURULDU

Mağusa'da Murat Dağtekin adlı üreticinin salatalık ürününde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu kaydedildi.

HASADINA İZİN VERİLEN ÜRÜNLER

Mağusa’da maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender, Yeşilyurt'ta sultani üzüm üretimi yapan Emine Çaluda ve Hisarköy'de beyaz üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden alınan numunelerde bu hafta yapılan analizlerde, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verildi.