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Tarım Dairesi zararla ilgili incelemede bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, bugün Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek  ve Şirinevler bölgesinde olumsuz hava koşullarından kaynaklanan zararla ilgili incelemede bulunulacağını bildirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:38
Tarım Dairesi zararla ilgili incelemede bulunacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtı.
Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek  ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildi. 
Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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