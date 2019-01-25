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Tarım Dairesi’nden Tahıl Ekili Alanlarda Hastalık Uyarısı…

Tarım Dairesi, tahıl ekili alanlarda mühendisler tarafından yapılan tarla kontrolleri sonucunda iki konu üzerinde üreticileri uyarma gereği duyulduğunu bildirdi.

25 Ocak 2019 Cuma 17:58
Tarım Dairesi’nden Tahıl Ekili Alanlarda Hastalık Uyarısı…

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde meydana gelmiş yağışlardan ve hava sıcaklığının tahıl hastalıkları için uygun seyirde devam etmesinden dolayı,mücadelesi yapılmayan alanlarda fungal(mantar) hastalıkların yaygınlaştığı ve ekonomik zarar eşiğine geldiği tespit edildi.

Aralık ve Ocak ayının bol yağışlı geçmesinden dolayı, toprakta yıkanmanın fazla olupbitki besin noksanlığının baş gösterdiği belirtilen açıklamada, bu durumun, bitkilerde sararmalar şeklinde ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

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Açıklamada, bu sebeple, hastalığın görülmediği sağlıklı tarlalarda, üst gübre olarak %33 azot içeren (Amonyum Nitrat) ürünlerin kullanılması tavsiye edildi.

Hastalık görülen ve sararma olan tarlalarda ise fungal hastalıklara karşı ilaçlı mücadele yapıldıktan sonra, özellikle demir içeren mikro elementli yaprak gübreleri ile gübreleme yapılması önerildi.

Üreticilerin,uygulanacak yöntemlerle ilgiliKaza Tarım Daireleri’nden bilgi alabilecekleri de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiTahıl Ekili Alanlar
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