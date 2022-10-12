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Tarkan'a ödenecek rakam, dudak uçuklattı!

Son olarak İzmir'de verdiği konserle adından söz ettiren Tarkan, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne almaya hazırlanıyor... Tarkan'a ödenecek rakam ise dudak uçuklattı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:59
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Tarkan'a ödenecek rakam, dudak uçuklattı!



Tarkan'ın TL ile değil EURO ile konser ücretini alacağı iddia edildi.

Buna göre Megastar'ın bir konserden tam 1 milyon EURO alacağı bilgisine ulaşıldı.

Kıbrıs'ta sahne alacak

 Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu.

Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Kıbrıs'ta hayranlarıyla bulaşacak.

Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.

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