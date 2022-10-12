Tarkan'a ödenecek rakam, dudak uçuklattı!

Tarkan'ın TL ile değil EURO ile konser ücretini alacağı iddia edildi.

Buna göre Megastar'ın bir konserden tam 1 milyon EURO alacağı bilgisine ulaşıldı.

Kıbrıs'ta sahne alacak

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu.

Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Kıbrıs'ta hayranlarıyla bulaşacak.

Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.