Tartıştığı ev arkadaşına şarap açacağını sapladı

Dikmen Lavinyum Sitesinde meydana gelen olayda Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO şarap açacağı ile yaralandı.
Polis basın bülteninde yer alan habere göre, 16.08.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesinde bulunan ikametgah içerisinde, T.M.M.(E-22) ve Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO arasında çıkan tartışma sonucunda, T.M.M. tasarrufundaki bulunan şarap açacağını, Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO'nun sol koluna sapladı.
Olayda yaralanan Ayodele Oluwadamılola IGIOWOYO kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı
T.M.M. tutuklandı.