Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

Taşımacılar yüzde 70 zam istiyor

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, taşımacıların eğitimde hizmet vermesi için yüzde 70'lik bir zam talebi olduğunu, hükümetin de toplamda yüzde 60 önerdiğini açıkladı

08 Eylül 2021 Çarşamba 15:19
0 Okunma
Taşımacılar yüzde 70 zam istiyor

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu, okulların açılması sırasında taşımacıların görev yapmayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili dün SES KIBRIS web tv’deki yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, taşımacıların yüzde 70’lik bir artış talepleri olduğunu ancak hükümetin de toplamda yüzde 60’lık bir öneri sunduğunu açıkladı.  
Bakan Amcaoğlu taşımacılık sektörüyle ilgili sorunun aşılması için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti:

“Geçen gün toplantı yapıldı. Geçen yıl Maliye Bakanlığı yaparken yüzde 10’luk bir artış yapmış 40 günlük de avans ödemesi yapmıştım. Yılsonuna kadar yüzde 40’lık bir artış ile ocak ayından itibaren de yüzde 10’luk bir artış daha teklif ediliyor taşımacılara. Böylece toplamda yüzde 60’lık bir artıştan söz ediyoruz. Onların talebi ise yüzde 70. Ama bu süreçte hep birlikte sorunlara el atma ve olanı paylaşma adına adım atmak zorundayız. Kar-iş ve KTTTB yetkililerine de söyledim; turizm ve eğitimden sonra en büyük zarar gören sektördür taşımacılık, o nedenle çarkların yeniden dönmesini okulların açılmasını sağlamamız gerekiyor.”

60 milyonluk kaynak

Taşımacılık sektörüyle ilgili 60 milyon TL’lik bir kaynaktan bahseden Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“60 milyon TL’lik taşımacılık kaleminden herkes alacağını alasın diyoruz. Elimizdeki mali imkanları bilen kişiler olarak bu sorunun kalkması için adımlar atıyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile taşımacılar konuşuyor, bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Çünkü toplumumuz dayanışma ruhu hala ayaktadır, bunda bir sıkıntı çıkacak ve eğitim açılamayacak diye bir şeyin olacağını sanmıyorum”

Kaynak: Ses Kıbrıs Özel

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluTaşımacılarKARİŞFuat Topaloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Topaloğlu: Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak
Topaloğlu: Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak
Tatar, Güney'de öğretmenlere gönderilen 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
Tatar, Güney'de öğretmenlere gönderilen 'kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim