Taşımacılar yüzde 70 zam istiyor

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu, okulların açılması sırasında taşımacıların görev yapmayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili dün SES KIBRIS web tv’deki yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, taşımacıların yüzde 70’lik bir artış talepleri olduğunu ancak hükümetin de toplamda yüzde 60’lık bir öneri sunduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu taşımacılık sektörüyle ilgili sorunun aşılması için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti:

“Geçen gün toplantı yapıldı. Geçen yıl Maliye Bakanlığı yaparken yüzde 10’luk bir artış yapmış 40 günlük de avans ödemesi yapmıştım. Yılsonuna kadar yüzde 40’lık bir artış ile ocak ayından itibaren de yüzde 10’luk bir artış daha teklif ediliyor taşımacılara. Böylece toplamda yüzde 60’lık bir artıştan söz ediyoruz. Onların talebi ise yüzde 70. Ama bu süreçte hep birlikte sorunlara el atma ve olanı paylaşma adına adım atmak zorundayız. Kar-iş ve KTTTB yetkililerine de söyledim; turizm ve eğitimden sonra en büyük zarar gören sektördür taşımacılık, o nedenle çarkların yeniden dönmesini okulların açılmasını sağlamamız gerekiyor.”

60 milyonluk kaynak

Taşımacılık sektörüyle ilgili 60 milyon TL’lik bir kaynaktan bahseden Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“60 milyon TL’lik taşımacılık kaleminden herkes alacağını alasın diyoruz. Elimizdeki mali imkanları bilen kişiler olarak bu sorunun kalkması için adımlar atıyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile taşımacılar konuşuyor, bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Çünkü toplumumuz dayanışma ruhu hala ayaktadır, bunda bir sıkıntı çıkacak ve eğitim açılamayacak diye bir şeyin olacağını sanmıyorum”

Kaynak: Ses Kıbrıs Özel