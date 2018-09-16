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Taşımacılıkta Uzlaşı

16 Eylül 2018 Pazar 16:28
Taşımacılıkta Uzlaşı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit yeni öğretim yılı öncesi öğrenci taşımacılığında sorun yaşanmaması adına Cumartesi günü KAR-İŞ yetkilileri ile uzun ve yoğun bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşmeler Pazar günü de devam etmiş olup bugün yapılan görüşmeye Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta katılmıştır. İki gündür gerçekleşen yoğun görüşmelerin ardından bugün yapılan toplantı sonucunda Bakanlığımız ile KAR-İŞ yetkilileri arasında prensip anlaşmasına varılmıştır.

Bu doğrultuda taraflar Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek protokole son şeklini verip imza konulmasını hedeflemektedir. Buna bağlı olarak 17 Eylül Pazartesi günü (YARIN) öğrenci taşımacılığı tüm bölgelerimizde sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir.

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