Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107
Flaş Haber
İlk toplantı saat 14.00'te
Kapat

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi Atandı

Yüksek Adliye Kurulu, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi’yi, üyeliğine ise Oktan Türe’yi atadı.

09 Kasım 2021 Salı 10:40
77 Okunma
Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi Atandı
banner108

1 Ekim’den itibaren geçerli olan atamalar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Yüksek Adliye Kurulu, “Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası”nın 11 (1) (A) maddesine dayanarak, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişilerden Növber Ferit Veçhi’yi Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına, Oktan Türe’yi ise Taşınmaz Mal Komisyonu Üyeliğine atadı.

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla 2006 yılında faaliyete geçen komisyonda şu anda görev yapanlar şöyle:     

“Növber Ferit Veçhi (Başkan), Güngör Günkan (Başkan Yardımcısı), Oktan Türe (Üye), Erhan Berksel (Üye), Christiana Krüger (Üye), Daniel Tarschys (Üye), Saskia Yorucu (Üye)”

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Adliye KuruluTaşınmaz Mal KomisyonuNövber Ferit Veçhi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ali Girol hayatını kaybetti
Ali Girol hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim