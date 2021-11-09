Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi Atandı

1 Ekim’den itibaren geçerli olan atamalar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Yüksek Adliye Kurulu, “Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası”nın 11 (1) (A) maddesine dayanarak, Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişilerden Növber Ferit Veçhi’yi Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına, Oktan Türe’yi ise Taşınmaz Mal Komisyonu Üyeliğine atadı.

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla 2006 yılında faaliyete geçen komisyonda şu anda görev yapanlar şöyle:

“Növber Ferit Veçhi (Başkan), Güngör Günkan (Başkan Yardımcısı), Oktan Türe (Üye), Erhan Berksel (Üye), Christiana Krüger (Üye), Daniel Tarschys (Üye), Saskia Yorucu (Üye)”