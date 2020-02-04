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Taşkent Doğa Parkı yararına sergi Akıncı tarafından açıldı

Sergi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

04 Şubat 2020 Salı 15:47
Taşkent Doğa Parkı yararına sergi Akıncı tarafından açıldı
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Taşkent Doğa Parkı yararına Nejla Çağdaşoğluları tarafından organize edilen karma sergi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, açılışta yaptığı konuşmaya, corona virüsü salgınına değinerek başlayan Akıncı, Kıbrıslı Rum lideri telefonla arayarak her iki tarafta ilgili bakanlıkların olası salgına karşı aldığı tedbirlere ek olarak, ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi önerdiğini ve liderler olarak İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantısına başkanlık ettiklerini hatırlattı.

Akıncı, Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın hastalıkların sınır tanımadığını, ciddiye alınması ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

“PARK ADADA TEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önce ziyaret etme fırsatı bulduğu Taşkent Doğa Parkı’nın doğal hayat açısından önemli hizmetler verdiğine işaret ederek, parkın adada tek olduğunu söyledi.

Bunun gurur verici bir durum olduğunu ve ilk fırsatta parka yeniden gitmeyi planladığını kaydeden Akıncı, yaban hayatın korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ve Taşkent Doğa Parkı’na gerekli yardımcı yapacaklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
SergiHaberKıbrısGündemAkıncıParkTaşkentDoğal
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