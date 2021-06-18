Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı.

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele alarak, sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturulmayı amaçlayan forum, bu yıl 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, forumun yarınki oturumunda bir konuşma yapacak.