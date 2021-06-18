Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı

Tatar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldığı bildirildi.

18 Haziran 2021 Cuma 18:18
12 Okunma
Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı.

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele alarak, sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturulmayı amaçlayan forum, bu yıl 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, forumun yarınki oturumunda bir konuşma yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Diplomasi Forumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üst Komite kararları açıklandı!
Üst Komite kararları açıklandı!
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için çağrı yapacağız"
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için çağrı yapacağız"
Ekonomik krizden çıkışın formülü
Ekonomik krizden çıkışın formülü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim