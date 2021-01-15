Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

Sağlık Bakanı Ali ile birlikte koronavirüs aşısı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamada bulundu.

Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı :

Bugün aşı oldum. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm Sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sağlıkta olağanüstü bir başarımız var. Bu aşıları büyük bir özveriyle bize gönderen Türkiye’ye teşekkürler. Sağlık Bakanı ile ben ilk aşıyı olduk. Dünya aşı bulmak ve aşılamak için mücadele içindedir. Aşıların dün gelmesiyle aşılama bugün başladı. AB’den gelecek aşıları da kullanacağız. Bunu başka yerlere doğru değil. Sağlık Bakanının yaptığı aşı planı kapsamında herkes aşılanasın. Aşılamada belli bir oranın yakalanması durumunda turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacaktır. İngiltere’de 100 den fazla insanımızı kaybettik. Ailerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün aşı oldu bugün bizde başladı.