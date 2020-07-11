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Tatar: Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Başbakan Ersin Tatar Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını Rum Yönetimi’nin bu karara tepki gösterme hakkı olmadığını belirtti.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:12
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Tatar: Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını Rum Yönetimi’nin bu karara tepki gösterme hakkı olmadığını belirtti.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Ayasofya 1453’ten beri Türktür, camidir ve aynı zamanda bir dünya kültür mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ayasofya’nın müze olarak ziyaret edilebilmesinin yanı sıra ibadete açılması kararı yerindedir ve memnuniyet vericidir. Ne Rum Yönetimi ve kilisesinin ne de başka bir Devlet ya da kuruluşun bu karara tepki göstermesi bir anlam ve önem arz etmez. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de tüm inançlara saygılıdır. Kimse alınan kararı başka yerlere çekmesin. Hele hele, camilerimizi yakan, yıkan Rum kesimi buna hiç yeltenmesin. Ayasofya’nın ibadete açılması kararını alan Türkiye’yi kutlar, bu kararın insanlığa, İslam alemi ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAyasofya
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