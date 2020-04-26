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Tatar : "Bakanlar Kurulu, önümüzdeki hafta son halini verecek"

Başbakan Tatar, ekonomistlerle birlikte "normalleşme süreci" adına bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Normalleşme planına gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında son halini vermeyi planlıyoruz" dedi.

26 Nisan 2020 Pazar 18:09
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Tatar : "Bakanlar Kurulu, önümüzdeki hafta son halini verecek"

Başbakan Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, ekonomistlerle birlikte, normalleşme sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

Tatar, "Bilim, hayatı normalleştirme sürecinde de kılavuzumuz olacak" diyerek, ülkedeki üniversitelerin ekonomi bölümü öğretim görevlileri ve ekonomistlerle biraraya gelerek "normalleşme planı" toplantısını gerçekleştirdiklerini berlitti. 

Tatar, toplantıya; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un ve üniversitelerdeki öğretim görevlilerin yanısıra, ekonomist Bülent Şemiler, Ahmet Aker, Mustafa Gündüz, Emre Olgun da katıldığını ifade etti. 

"Tedbir almadaki başarılı yöntemi, hayatı normalleştirirken de uygulayacağız" diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin Covid-19 ile mücadele konusunda bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde aldığı ve halkımızın da uyum gösterdiği kararlarımız sayesinde bu sıkıntılı süreci Dünya’ya kıyasla başarılı bir şekilde bugünlere taşıdık. Tedbir alma konusunda bilimsel gerçeklere dayalı olarak ürettiğimiz siyasi kararları, hayatı normale döndürürken de sürdürmeye kararlıyız."

Son Güncelleme: 26.04.2020 18:16
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsErsin Tatar
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