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Tatar başkanlığındaki UBP heyeti partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor

14 Ocak 2020 Salı 16:11
Tatar başkanlığındaki UBP heyeti partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’ndan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyeti ,partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada;

“Ulusal Birlik Partisi 18 Ocak Cumartesi günü Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti adayını saptamak üzere toplantıya çağrılırken Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bir parti heyeti partiler ve sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor.

Genel Başkan ve Başbakan Tatar, yarın ilk olarak saat 14.00’te Yeni Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.
Başbakan Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında Genel Başkan Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile aynı çerçevede bir araya gelecek.

Ersin Tatar ve UBP heyeti saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Başbakan Ersin Tatar ve UBP heyeti ziyaretlerini önümüzdeki günlerde devam ettirecek.” dendi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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