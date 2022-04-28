Tatar: “Belli ki ikili oynayanlar var”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“BİZLERE DÜŞEN HÜKÜMETE DESTEK OLMAKTIR”… Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin dünyada hala daha devam ettiğini, kurlardaki yükselişin ekonomiyi ciddi boyutta etkilediğini ve Rusya-Ukrayna savaşı ile petrol fiyatlarının dünyada yükselmesiyle KKTC ekonomisinin sarsıldığını ve ciddi bir pahalılık olduğuna dikkat çekerek, “Tüm bunları ele aldığımızda hükümet kamu maliyesini yönetme açısından zorluklar yaşıyor. Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız vardır ve Mali İşbirliği Protokolü çok önemlidir. Bizlere düşen hükümete destek olmaktır” dedi.

“550 GÜNDE 39 GÜN GİTTİM”… Türkiye ziyaretlerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Tatar, “550 günlük görev süremin 39 gününde Türkiye’deki çeşitli illere ziyaret yaptım. Tek bir gün bile tatil yapmadım. Belli ki yaptıklarımızı hazmedemeyenler var. Kasıtlı olarak bizi yıpratmak için bir eleştiri bombardımanı yapılıyor. Bu eleştiriler iyi niyetli değildir. Ancak istedikleri tepkiyi vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BEN KİMSEYİ ŞİKÂYET ETMEDİM”… Gazeteci Rasıh Reşat’ın kendisi hakkındaki iddiaları hakkında konuşan Tatar, “Burada bir gammazlık ve ihanet vardır. Benim oradan kimseyi görevden almak gibi bir yetkim yok. Ben kimseyi şikâyet etmedim. Reşat’ın hakkımda yazdığı yazıyla ilgili de polise şikâyette bulunmadım. Ağır ve haksız bir yazıydı. Ancak belli ki ikili oynayanlar var” şeklinde konuştu.

“RAHMETLİ DENKTAŞ’IN SİYASETİNİ SAVUNUYORUZ”… Şuanda kurucu Lider Rauf Raif Denktaş’ın politikasını savunduklarını söyleyen Tatar, “Baş müzakerecim Ergün Olgun yıllarca rahmetli Denktaş ile çalıştı. Rahmetli Denktaş savunduğu siyasette hep egemenliği savundu. Biz de şuanda egemen eşitliğimizi savunuyoruz. Kurucu Cumhurbaşkanımızın siyasetini savunuyoruz” dedi.