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Tatar'dan ilk açıklama

08 Mayıs 2019 Çarşamba 22:17
Tatar'dan ilk açıklama
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Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi ile birlikte koalisyon hükümeti bozuldu. Hükümetin bozulmasının ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

Tatar’ın açıklaması şöyle:

Halkın bekleyecek zamanı yok, bir an önce bu işleri düzeltmek lazım. HP ile sayımız 30 olur bunları partim ile konuşacağız. Memleketin içinde bulunduğu durumu da değerlendireceğiz. Bir kaç gün içinde bu işlerin şekillenmesi lazım. Başbakan'ın yerinde ben olsam istifa ederim. Kıbrıs konusunda HP ile %100 görüşlerimiz örtüşmektedir. Ekonomik olarak da çok bir farkımız da yoktur. Önemli olan insanların anlaşmasıdır.

İdeolojik olarak sıkıntı görmem, önemli olan partilerin birbirine güvenmesi.

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Ökkeş 2019-05-08 22:35:34

1 aslan miyaw dedi

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pe 2019-05-08 22:40:42

gorelim yapabileceklerinizi ;))

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insanoğlu 2019-05-08 23:58:09

göt yalama 1-2-3

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