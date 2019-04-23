Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Tatar'dan Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama

Ulusal Birlik Partisi dün Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama yaptı.

23 Nisan 2019 Salı 12:00
Tatar'dan Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama
banner44

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar dün Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında şunları belirtti: “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak Tükiye Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile Kıbrıs konusu, ekonomik durum ve Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilmesi konularında görüşme yapmak için randevu istemlerim vardı.

banner41
 Bu bağlamda, davetleri üzerine dün Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Ankara’da bir görüşme yaptım. Sayın Çavuşoğlu ile baş başa görüşmemizde, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Sayın Bakan’la Kıbrıs konusundaki saptamalarımız ve geleceğe ilişkin görüşlerimiz örtüşüyor.

Bu görüşmeden sonra, Ankara’dan İstanbul’a geçerek Türkiye Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’la bir araya geldim. Bu görüşmede de bir kez daha Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik kalkınması üzerinde önemle durduğunu, Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilerek bir enterkonnekte sistem oluşturulması konusunda bir engele ihtimal verilmediğini öğrenmek beni son derece memnun etti.

 Bir kez daha ifade etmek isterim ki, gerçekçi projeler ve sağlam bir vizyonla ortaya çıkılması, gerekli reformların yapılmasında kararlı davranılması, Anavatan Türkiye ile samimi bir işbirliği yapılması halinde KKTC’nin yeni bir kalkınma hamlesi içine girmesi mümkündür.

 Güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmamızın geleceğimiz açısından kritik bir önemi vardır. Kıbrıs konusunda ise artık, alternatif çözüm modelleri olan iki devletli çözümü masaya taşıma zamanımız gelmiştir.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kıbrıslı 2019-04-23 13:19:06

Bir zahmet galkınmaylım. Galkına galkına gendi halkınızın memleketi terketmesine sebepsiniz. Millet markete gitdiğinde rafları gezer fiyatları görünce alamaz oldu. Enin o korumalı baslarınızdan da yanıgızda biri olmadan, tanınmaycak şekilde boy gösderişi yapmadan market gezinda görün milletin halini.
Bilmem kiminanmuş görüşmüşümüş. Bize ne be? Bu milletin vekiliysan başgasına ne tamah eden?? Onlaramı çalışın bizemi? Beytambal galsın yapdığınızda yapacaklarınızda be artık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim