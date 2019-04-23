Tatar'dan Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar dün Türkiye’de yaptığı temaslarla ilgili bir açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında şunları belirtti: “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak Tükiye Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile Kıbrıs konusu, ekonomik durum ve Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilmesi konularında görüşme yapmak için randevu istemlerim vardı.

Bu bağlamda, davetleri üzerine dün Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Ankara’da bir görüşme yaptım. Sayın Çavuşoğlu ile baş başa görüşmemizde, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Sayın Bakan’la Kıbrıs konusundaki saptamalarımız ve geleceğe ilişkin görüşlerimiz örtüşüyor.

Bu görüşmeden sonra, Ankara’dan İstanbul’a geçerek Türkiye Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’la bir araya geldim. Bu görüşmede de bir kez daha Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik kalkınması üzerinde önemle durduğunu, Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilerek bir enterkonnekte sistem oluşturulması konusunda bir engele ihtimal verilmediğini öğrenmek beni son derece memnun etti.

Bir kez daha ifade etmek isterim ki, gerçekçi projeler ve sağlam bir vizyonla ortaya çıkılması, gerekli reformların yapılmasında kararlı davranılması, Anavatan Türkiye ile samimi bir işbirliği yapılması halinde KKTC’nin yeni bir kalkınma hamlesi içine girmesi mümkündür.

Güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmamızın geleceğimiz açısından kritik bir önemi vardır. Kıbrıs konusunda ise artık, alternatif çözüm modelleri olan iki devletli çözümü masaya taşıma zamanımız gelmiştir.”